Арестуваха 12 лица, вилняли срещу полицаи

Служители на РУ – Павликени задържаха 12 лица за неизпълнение на полицейско разпореждане.

В събота около 23,00 ч. на тел.112 е получен сигнал за нарушаване на нощната тишина в с. Димча. Изпратеният на адреса полицейски екип е установил 12 лица, които предприели непристойни действия, съпротива към полицейските служители, придружени с изключителен цинизъм и дързост. Извършителите са задържани. Те са на възраст от 22 до 47 години от селата Димча и Върбовка, от тях 4 са жени.

Започнато е бързи производство за хулиганство и неизпълнение на полицейско разпореждане.