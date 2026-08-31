Четирима хванати с наркотици

Наркотични вещества иззеха служители на УП – Килифарево, РУ – Горна Оряховица и Стражица.

В петък около 20,00 ч. в хода на специализирана полицейска операция в Килифарево е извършена проверка на младеж от В. Търново. Намерен и иззет е контейнер със зеленикава течност, която при полеви наркотест е реагирала на синтетичен канабиноид. Образувана е преписка.

Същата вечер в Г. Оряховица е проверен местен жител, в който е намерена и иззета бучка бяло прахообразно вещество, с тегло около 1 грам, което при полеви наркотест е реагирало на метаамфетамин. Той е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР.

По случая е започнато досъдебно производство. В петък около обяд в района на жп гара – с. Кесарево са проверени 23-годишен от Габрово и 32-годишен от София. От първия е иззета свивка, съдържаща растения от рода на гъбата, които при полеви наркотест са реагирали на кокаин.

Същите са с тегло около 5 грама. Образувано е досъдебно производство. От втория мъж са иззети около 2 грама листна маса, която при полеви наркотест е реагирала на канабис. Срещу него е започнато бързо производство.