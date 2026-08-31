Хороскоп, 1 септември: Вторник иска от нас стабилност, спокойствие и умереност

Септември започва с промяна в ритъма. Луната преминава от Овен в Телец, приземявайки емоциите и насочвайки ни към реалните резултати. Слънцето е в прекрасен хармоничен аспект с Луната, което дава сила за старт на новия месец. Квадратурата с Плутон и опозицията с Венера обаче предупреждават да овладеем желанието си за контрол над околните и да не превръщаме личните взаимоотношения или парите в средство за надмощие. Вторник иска от нас стабилност, спокойствие и умереност.

ОВЕН

Печелите поддръжници

Във вторник силата е във вашите ръце и вие ще се справите с много проблеми, които ви тормозеха до този момент. Денят е силен, активен и носи едно вътрешно успокоение. В обществената сфера се изявявате активно, там ви очаква подкрепа за всички действия, които предприемате. Колегите и ръководството са на ваша страна.

ТЕЛЕЦ

Страх от провал

Напрегнати сте, защото все още изпитвате нежелание да се заемете с проблемите си и да ги разрешите изцяло. Страхът от провал ви пронизва изцяло и той е причината да не се заемете с нищо ново. Липсата на предизвикателства прави живота ви към този момент особено скучен и поради тази причина ви липсва настроение и тонус.

БЛИЗНАЦИ

Овладейте енергията

Предстоят ви шансове и възможности, породени от доброто влияние на планетите към този момент. Тенденциите са към широки промени, които стартираха още през уикенда и ще обхванат цялата настояща седмица. Ето защо не бива да си давате почивка, а да действате смело, всеобхватно. Това ще ви помогне да овладеете силната планетна енергия.

РАК

Мислете позитивно

Във вторник е повече от належащо да прогоните лошите мисли, за да освободите място за позитивните такива. Намирате се в период на засилени промени, трансформации, които стартират първо на психическо ниво и след това се реализират на физическо. Затова е важно да мислите с цялата си положителна нагласа и енергия.

ЛЪВ

Много работа

Във вторник сте нервни, потиснати и доста натоварени в службата. Всичко това акумулира една агресия, която ви държи настрана от колегите и хората, с които общувате. Те ви дразнят, защото ви се струват спокойни и не достатъчно натоварени. Поне не толкова, колкото сте вие. Скоро всичко ще се нареди. Не оставяйте работа за утре.

ДЕВА

Преодолейте страховете

Време е да се срещнете с истинските си страхове, да се сблъскате и изправите срещу тях. Покажете на себе си, че сте силни и че можете да ги преодолеете. Направите ли го днес или тази седмица, успехът оттук насетне ще ви бъде верен спътник. Оставите ли се страховете да ви ръководят и ограничават, следват неудачи.

ВЕЗНИ

Бъдете активни

Прекрасен откъм възможности, вторникът ще разкрие доста перспективи пред вас. Остава да бъдете активни и сговорчиви с другите хора, защото ключов принцип в хороскопа ви е общуването. Опитайте да сплотите колектива и да бъдете център на вниманието. Това е ден, в който много ваши мечти могат да станат реалност.

СКОРПИОН

Належащи задачи

Във вторник ви се иска да забавите темпото, но на този етап това е невъзможно. Стартирахте промени, които трябва да довършите, и процесът е дългосрочен – не става дума само за един ден. От друга страна, вторник ви носи шансове да стабилизирате взаимоотношенията си в семейството. Съветвам ви да се възползвате вечерта.

СТРЕЛЕЦ

Вървите напред

Малко по малко стабилизирате положението си. Доволни сте от себе си, а и притежавате шанса да поправите или промените нещата, от които не сте доволни. Сега сериозно вървите напред и вие вземате решенията за бъдещето си. Не бъдете пасивни, защото пасивността само ще ви загуби ценно време.

КОЗИРОГ

Сплотете семейството

Намирате се в период, в който вземате важни решения за бъдещето си. Но вместо да се инатите и да се нагърбвате сами с всичко, можете да споделите със семейството си и да обсъдите заедно някои въпроси, които касаят общото домашно благо. Така ще сплотите отношенията и ще бъдете още по-задружни.

ВОДОЛЕЙ

Използвайте късмета си

Идва време за пренастройване на интересите, за разместване на плановете и извеждане приоритетите на преден план. Денят не е никак лош, защото ви дава възможност да се изявите, особено в часовете между 16.00 и 18.00 следобед. Използвайте това време, то е вашето късметлийско и повечето дела тогава ви вървят без проблем.

РИБИ

Правите избор

Предпазвайте се от излишни самовнушения, че нещата около вас не вървят или че някой ви пречи да ги осъществявате. Няма такова нещо. В момента вие сте господарите на своята съдба и вие решавате дали искате да вървите напред, или да си останете в настоящата позиция. Над вас въздействат аспекти, които благоприятстват промените.

Хороскоп за родените на 1 септември – Честит рожден ден! Насладете се на една по-спокойна година, която на моменти ще прилича на безгрижна. Опитайте да намалите темпото и да се наслаждавате на миговете, които съдбата ви предлага.

Тодор Емилов-Тео