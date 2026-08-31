Искат обезопасяване на рискова пешеходна пътека в Самоводене

ЖИТЕЛИ НА САМОВОДЕНЕ НАСТОЯВАТ ЗА ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ПЕШЕХОДНА ПЪТЕКА В ЦЕНТЪРА НА СЕЛОТО.

Тя се намира до автобусната спирка и ежедневно създава опасност за пътнотранспортни произшествия. Местните се оплакват, че редовно водачите отнемат предимството на пешеходците и не се съобразяват с ограниченията за скорост.

В резултат на жалбите кметът Валентин Къндев направил официално предложение за съвместна проверка от представители на Областно пътно управление, Община Велико Търново и сектор „Пътна полиция“ към ОД МВР.

„Беше сформирана комисия, която извърши оглед на място и се запозна с конкретната ситуация. По време на огледа бяха обсъдени възможностите за предприемане на необходимите мерки за подобряване на безопасността на движението и осигуряване на по-безопасно преминаване на пешеходците.

Получих уверение от компетентните институции, че ще бъдат предприети действия и мерки в съответствие с изискванията на действащото законодателство“, съобщи управникът на селото.

Междувременно Къндев информира, че е изготвено искане за опресняване на маркировката на останалите пешеходни пътеки в Самоводене. Настояването е по повод предстоящия 15 септември и тръгването на децата на училище.

Галина ГЕОРГИЕВА