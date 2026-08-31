Иззеха два автомобила, издирвани от властите на Германия

Издирван автомобил установиха служители на Пътна полиция-Велико Търново.

В събота около 04,00 ч. в областния град е извършена проверка на лек автомобил, управляван от 22-годишен от с. Виноград. Оказало се, че автомобилът се издирва от Германия.

Втори издирван автомобил е засечен в нощта срещу 31 август в старата столица. Около 04,00 ч. в областния град е извършена проверка на кола, управлявана от 33-годишен от с. Буковлък. Установено е, че автомобилът се издирва от Германия.

Двете возила са иззети. Уведомени са компетентните служби.