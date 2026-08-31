Как сами да приготвят хляб, се учиха деца в последната за лятото музейна семейна събота

На прясно изпечен хляб ухаеше в двора на Етнографския музей в Долна Оряховица.

Близо 50 деца се събраха в последната за това лято семейна събота, за да се научат как се прави хляб. Заедно с шеф Ивайло Иванов малчуганите пресяваха брашното със сито от времето на техните прапрабаби и месиха тесто в над 100-годишно дървено корито. Когато се меси хлябът, трябва да сме с добри мисли и да наричаме за здравето на всички. И най-важно, трябва да се влага много любов, обясни на децата шеф Ивайло. Хлапетата научиха още, че след като се изпече, хлябът не трябва да се реже, а да се чупи, защото има душа и ако го режем, тя ще се нарани. Майсторът пекар разказа на малчуганите за различните обредни хлябове и за символиката, която носят печивата, предназначени за различни празници.

В приготвянето на хляба се включиха всички деца – едни сипваха брашното, други го пресяваха, трети месиха, други пък удряха тестото по сто пъти в масата, за да стане още по-бухнал и по-вкусен. После хлапетата си направиха свои малки хлебчета, които сложиха в специално приготвени формички за печене и ги украсиха с просфорите, изработени от тях преди две седмици. Накрая всяко дете отнесе своето хлебче в къщи, за да си го изпече.

Но преди това всички заедно похапнаха от големите питки, които направиха заедно с шеф Ивайло Иванов. Поръсиха ги с шарена сол, хапнаха и луканкови бонбонки, за които предвидливо се бяха погрижили домакините. А за финал тропнаха и хоро в двора на Етнографския музей.

Така с аромат на прясно изпечен хляб, много изцапани с брашно детски лица, усмивки и музика за настроение завърши тазгодишната лятна образователна поредица „Семейни съботи в музея“, организирана от Исторически музей – Горна Оряховица.