Камелия Тодорова, Милица Гладнишка и Рут Колева се включват в концерта Ladies of Jazz на МДТ

Три блестящи дами с изключителни гласове и неподражаемо сценично присъствие събира новият проект Ladies of Jazz на Музикално-драматичния театър „Константин Кисимов“ във Велико Търново.

Грандамата на българския джаз Камелия Тодорова, артистичната и колоритна Милица Гладнишка и харизматичната джаз и соул звезда Рут Колева ще завладеят сцената заедно с оркестъра на великотърновския театър под диригентството на маестро Ганчо Ганчев. Концертът ще бъде представен на 10 септември от 20 часа на сцената на Летния театър във Велико Търново.

„Създаваме Ladies of Jazz като музикална среща между три забележителни изпълнителки, всяка със свой характер и отношение към джаза. Камелия Тодорова, Милица Гладнишка и Рут Колева носят различен сценичен темперамент, поколенчески опит и изпълнителски почерк. Именно съчетанието на техните гласове със звученето на оркестъра превръща концерта в специално събитие. Вярвам, че публиката ще преживее една красива, емоционална и стилна вечер“, споделя диригентът и директор на МДТ „Константин Кисимов“ маестро Ганчо Ганчев.

Програмата съчетава обичани песни от репертоара на трите дами със световни джаз и соул класики. Творбите ще прозвучат в специални аранжименти, които разгръщат богатството на оркестровия звук и подчертават индивидуалността на всяка от солистките.

Кулминация на вечерта ще бъдат общите изпълнения на трите певици на „(You Make Me Feel Like) A Natural Woman“ и „Crazy Little Thing Called Love“.

Камелия Тодорова е сред емблематичните имена в историята на българския джаз. Нейният разпознаваем глас, елегантност и изключителна музикална култура й носят признание както у нас, така и на международната сцена. Още в началото на творческия си път тя печели престижни отличия, сред които гранпри и Специалната награда на критиката на фестивала „Златният Орфей“, а песните й се превръщат в част от Златния фонд на българската популярна музика.

Милица Гладнишка е една от ярките и многолики звезди на съвременната българска сцена. Актриса и джаз певица с впечатляващ вокален диапазон, завладяващо чувство за хумор и неизчерпаем артистизъм, тя превръща всяка своя изява в истински спектакъл. В творческата й биография се срещат театърът, мюзикълът, киното, телевизията и джазът, а всяка нейна поява на сцената носи енергия, настроение и изненада.

Рут Колева е сред най-разпознаваемите български изпълнители на международната музикална сцена. Нейната музика съчетава джаз, соул и R&B в модерно звучене. С концерти на престижни сцени у нас и в чужбина и с редица международни отличия, тя е сред българските артисти, които уверено преминават границите между жанрове и култури.

Ladies of Jazz е концерт за почитателите на красивата музика и джаза във всичките му нюанси. Билети се предлагат на касата на МДТ „Константин Кисимов“, в Туристическия информационен център „Царевград Търнов“ и онлайн в мрежата на Entase.com.