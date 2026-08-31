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ОбществоПавликени

Кмет поздрави две семейства за диамантена и изумрудена сватба

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Две семейства от павликенското село Патреш получиха специални поздравителни адреси от кмета на община Павликени инж. Емануил Манолов.

Гинка и Йордан Серафимови бяха поздравени по повод 55 години съвместен живот – изумрудена годишнина, а Марийка и Христо Христови за своята диамантена сватба – 60 години заедно.

две семейства
Гинка и Йордан Серафимови отпразнуваха изумрудена сватба.

Вълнуващият момент беше част от празника „При баба на кафе“, който направи така, че Патреш да ухае на вкусни сладки и на хубави, човешки срещи. За поредна година Пенсионерски клуб „Втора младост“ събра жители и гости на селото на традиционния празник – събитие, което вече се превърна в любима част от културния календар на Община Павликени.

За доброто настроение на всички се погрижи водещият Иван Ковачев, член на клуба, който с усмивка и настроение поведе празничната програма. Инж. Емануил Манолов поздрави присъстващите и им пожела здраве, бодрост и още много поводи да се събират заедно. С топли думи към своите съграждани се обърна и кметът на село Патреш Марио Душков.

Празничното настроение допълниха изпълненията на певческа група „Елия“, която поздрави присъстващите с две песни.

две семейства

Михаил МИХАЛЕВ

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