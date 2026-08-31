Летището в Горна Оряховица приема едни от най-модерните леки самолети в Европа

Летящите машини ще дефилират на ексклузивно авиационно събитие

Летящите машини ще дефилират на ексклузивно авиационно събитие

ЧЕТИРИ МОДЕЛА САМОЛЕТИ НА АВСТРИЙСКИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛ DIAMOND AIRCRAFT ще бъдат представени на летището в Горна Оряховица. Събитието ще се състои на 17 октомври и ще бъде официалният дебют на компанията в България. Очаква се да събере представители на авиационния сектор, бизнеса, институциите и дипломатическия корпус.

В Горна Оряховица ще гостуват едни от най-модерните леки самолети в Европа. Това са атрактивните модели от портфолиото на Diamond Aircraft – DA40 NG, DA42-VI, DA50 RG и DA62. Те представят различни направления в съвременната лека авиация – от обучение на пилоти и частни полети до бизнес пътувания и експлоатация на двумоторни машини.

DA40 NG е еднодвигателен самолет, който е широко използван за обучение и частни полети. DA42-VI е двумоторна машина, подходяща както за подготовка на пилоти на по-високо ниво, така и за различни оперативни задачи. DA50 RG е позициониран в по-висок клас на частната авиация и е предназначен за лични и бизнес пътувания. DA62 е най-големият от моделите. Той е двумоторен и предлага по-голяма капацитет за частни, бизнес и специализирани въздушни курсове.

От летището в Горна Оряховица определят предстоящото събитие като възможност за пряк контакт между производители, оператори, пилоти, авиационни учебни организация и потенциални собственици на самолети.

В рамките на мероприятието е предвидена VIP програма в хангара, която ще бъде достъпна за 100 подбрани гости. Сред поканените ще бъдат представители на бизнеса, министри, народни представители, областни и общински управители, кметове на общини, ръководители на държавни институции и др.

Галина ГЕОРГИЕВА

Снимка: авторката, архив