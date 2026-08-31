Миндя отново столица на рока, Васко Кръпката и „Подуене блус бенд“ с паметни изяви

Живописното великотърновско село Миндя отново се превърна в столица на рока. Два дни центърът на селото се превърна в сцена на качествена музика и много настроение. За осемнадесети път „Миндя рок фест“ събра малки и големи, които се забавляваха под звуците на млади и утвърдени рокаджии.

В първия ден свириха и пяха групите „Усет“, „Blues Bakers“, „ERROR 404“ и „Cool Den“. Финалът беше поставен от „Blues Traffic“. Още в петък стана ясно, че тазгодишното издание на феста ще бъде запомнящо се.

Във втория ден се изявиха „B.D.S.“, „Extaz“ и „Smokey Mountain River Band“. По традиция в програмата отново се включиха „Магистри“ и Васко Кръпката с „Подуене блус бенд“, които са с феста още от самото му начало.

Разбира се, и тази година организаторите се бяха постарали да има достатъчно място за желаещите да дойдат с каравани, кемпери и бусове. Пространството около центъра беше превърнато и в зона за хранене със студена бира.

„Миндя рок фест“ е най-популярният безплатен фестивал за рок и блус в България, началото му е още през 2009 г. Инициатор и главен организатор е известният политолог Евгений Дайнов.

Михаил МИХАЛЕВ

Снимки: Валентина Камбурова