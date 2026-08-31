Модерни сгради стават дом за 30 възрастни хора с деменция

Завършва изграждането на модерните сгради в Сухиндол, които ще станат дом на 30 възрастни хора с деменция. В момента се извършват довършителни дейности, предстои обзавеждане и въвеждане в експлоатация.

Сградите са разположени близо до центъра на града и са изградени според всички изисквания. Удобствата в тях ще улеснят живота на хората, доближавайки ги до семейната среда. Във всяка от новите къщи ще живеят по 15 души.

Те са с площ от 667 кв. метра всяка. Изграден е Център за специализирана подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, той е с площ 779.90 кв. м. Инвестицията е в размер на над 3,1 млн. евро. Те бяха договорени от кмета инж. Пламен Чернев с Министерството на труда и социалната политика.

Домът за възрастни хора с деменция в Горско Косово е предвиден за закриване, след което потребителите ще бъдат преместени в новите сгради. Очаква се в новия Център за специализирана подкрепа да има лекарски кабинети и физиотерапия.

Общата разгърната площ на новия комплекс е 2114 кв. м, а сградите се нареждат сред най-модерните в страната. Тяхната функционалност ги превръща в място с всички удобства за възрастни хора с деменция. Това ще даде сигурност и на техните близки, които очакват адекватни грижи.

Михаил МИХАЛЕВ

Снимки: авторът