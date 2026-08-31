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Музеите във Велико Търново ще работят без прекъсване за Деня на Съединението

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Всички обекти и експозиции на Регионален исторически музей – Велико Търново, ще бъдат отворени за посетители по време на празничните и почивните дни около Деня на Съединението.

На 6 септември, неделя, музеите ще са с редовно работно време, а на 7 септември, понеделник, традиционната профилактика отпада и експозициите отново ще приемат посетители.

Музей „Сарафкина къща“ ще бъде отворен от 5 до 7 септември, а на 4 септември, петък, няма да работи.

Музей „Затвор“ също ще приема посетители на 5, 6 и 7 септември, като за него почивни дни ще бъдат 4 септември, петък, както и 8 и 9 септември, вторник и сряда.

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