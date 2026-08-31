Националният съвет на БСП подкрепи кандидатурата на Росен Русанов за кмет на Полски Тръмбеш
Кандидатурата на Росен Русанов за кмет на Полски Тръмбеш беше единодушно подкрепена от Националния съвет на БСП в събота.
По време на заседанието беше изтъкнат неговият опит в местното самоуправление като зам.-кмет през годините и общински съветник.
В Полски Тръмбеш предстоят частични местни избори, след като дългогодишният кмет на общината Георги Чакъров беше избран за народен представите на изборите през април. Малко след това Русанов беше определен и за временно изпълняващ длъжността кмет.
Той е на 49 години, завършил е Стопанската академия в Свищов, а магистратурата му е „Икономика на търговията“. Работил е 20 години в частния сектор, а от 2020 г. е зам.-кмет в Полски Тръмбеш. Семеен е, с две деца.
Русанов ще се яви на изборите с Инициативен комитет, като по този начин получава широка подкрепа, включително от „Прогресивна България“. Такава беше успешната формула и на досегашния кмет Георги Чакъров, който управлява общината близо 6 мандата.