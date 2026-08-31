Партиите и коалициите се споразумяха за състава на РИК във Велико Търново

За председател на комисията бе одобрен Христо Данев от „Прогресивна България“

В Областна администрация Велико Търново се проведоха консултации за състава на Районната избирателна комисия (РИК) в Четвърти многомандатен избирателен район (МИР) за провеждане на избори за президент и вицепрезидент на Република България на 25 октомври 2026 г. Срещата премина при пълно взаимно разбирателство и завърши с постигане на съгласие между всички участвали политически сили.

В заседанието взеха участие представители на парламентарно представените партии и коалиции – коалиция „Прогресивна България“, коалиция „ГЕРБ-СДС“, коалиция „Продължаваме промяната-Демократична България“, партия „Движение за права и свободи – ДПС“ и партия „Възраждане“. Други политически формации, които не са представени в 52-рото Народно събрание, имаха право да присъстват, но такива не се явиха на консултациите.

Постигнато бе пълно единодушие относно разпределението на мандатите в новия 17-членен състав на РИК – Велико Търново, както следва:

Коалиция „Прогресивна България“ – 6 мандата

Коалиция „ГЕРБ-СДС“ – 2 мандата

Коалиция „Продължаваме промяната-Демократична България“ – 2 мандата

Партия „ДПС“ – 2 мандата

Партия „Възраждане“ – 1 мандат.

След конструктивния диалог беше договорено и ръководството на комисията. За председател на РИК – Велико Търново, бе избран Христо Данев (от коалиция „Прогресивна България“). За заместник-председатели бяха определени Пламен Костадинов (от ПП-ДБ), Диана Петрова (от ДПС) и Виктор Лясков (от „Възраждане“). За секретар на РИК беше предложена Силвия Дечева (от ГЕРБ-СДС).

След оформяне и подписване на протоколите пълната документация ще бъде изпратена незабавно в Централната избирателна комисия (ЦИК), която в законовия срок следва да назначи официално новия състав, за да може той да започне работа по подготовката на предстоящия изборен процес.

РИК отново ще бъде настанена в сградата на Областна администрация – Велико Търново.