„Пишмана фест“ събира на маса жители и гости на емблематичен квартал

Скари, музика, танци, веселие и Руслан Мъйнов ще бележат първото издание на празника

ЖИТЕЛИТЕ НА КВ. „БУЗЛУДЖА“ СА ПОКАНЕНИ НА ОБЩА ТРАПЕЗА НА ПЪРВОТО ИЗДАНИЕ НА „ПИШМАН ФЕСТ“.

На 12 септември обичайният ритъм на живот в района ще отстъпи място на дълга маса под открито небе, вкусна храна, музика, танци и детски забавления. Идеята на събитието е хората да се обединят, да се радват на добро настроение и да се сплотят.

Зад предстоящия празник стоят инициаторите и координаторите на Фермерския пазар в кв. „Бузлуджа“ Камен Илиева и Красимир Йорданов и общинският съветник Деян Хаджийски, който живее в квартала.. Това ще бъде и повод за отбелязване на третата годишнина на тържището.

За да се случи голямата квартална проява, улицата от СУ „Вела Благоева“ към таксиметровата стоянка в центъра на „Пишмана“ ще бъде затворена за автомобилно движение. Вместо коли там ще бъдат разположени маси, на които хората ще могат да седнат, да хапнат и пийнат заедно.

Ароматът на скари и палачинки ще се смесва с този на сладки, курабийки, захарен памук, сладолед и много други вкусни изкушения.

Празникът ще започне в 11:00 ч. в централния парк с модула „Детско съботно утро“. Предвидени са различни атракции за малчуганите като рисуване върху лице и ръце, танцови предизвикателства, състезания, детска дискотека и др. Ще има и съревнование под надслов „Пишман танцьори“, напълно в духа на новия фест.

Така децата ще могат да изпратят лятото с няколко часа безгрижни игри само дни преди първия училищен звънец.

Следобед в центъра на квартала ще зазвучи музика. Голямата концертна програма ще се случи на пищна сцена в края на затворената улица. В 16:00 ч. откриването ще направи вокална група „Пеещи камбанки“. След тях публиката ще види изпълненията на десетки певчески и танцови школи и местни таланти.

В 20:00 ч. ще се представи ансамбъл „Искра“, а от 21:00 ч. идва кулминацията на програмата с изпълнителя Руслан Мъйнов.

Инициативата се реализира със съдействието на Община Велико Търново.

Галина ГЕОРГИЕВА