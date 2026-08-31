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Полицаи потушиха сбиване в село Руховци

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Служители на полицейското управление в Елена потушиха разпра в центъра на с. Руховци.

Един е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. На 31 август в 02,30 ч. на тел. 112 е получен сигнал за възникнал скандал между група лица в центъра на с. Руховци, който е прераснал в сбиване. Към мястото са насочени екипи на полицията, които са установили, че е пострадал един местен жител, който е с избит зъб. Като извършител на деянието е задържан 26-годишен от Елена.

По случая се води досъдебно производство.

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