Проект свързва „Картала“, „Акация“ и „Варуша“ с велоалеи

Общината е подписала договор за проект „Устойчива градска мобилност на град Велико Търново“ финансиран по програма „Развитие на регионите“.

Той ще бъде реализиран в 5 дейности, като едната включва създаване на удобна връзка между кварталите „Картала“, „Акация“ и „Варуша“. Темата за свързаността на двата квартала беше повдигната от общинския съветник Стилян Найденов.

Според него една от възможностите е завършване на пряката връзка между ул. „Стоян Михайловски“, „Алеко Константинов“, „Кольо Гайтанджията“ и „Драгоман“. По думите му това ще осигури бърз достъп на жителите и гостите на града от северните квартали с центъра.

Кметът Даниел Панов загатна, че един от транспортните коридори между двата квартала са участъците от ул. „Черни връх“ до улица „Кольо Гайтанджията“. Тази възможност обаче към момента е хипотеза, а предвидената връзка според проекта ще бъде само зелена.

„Но това не значи, че ще бъде транспортна инфраструктура, въпрос на виждане от страна на проучванията, които в момента се правят. Анализират се възможните инженерни решения. Разговарял съм с граждани от кв. „Варуша“. Единственото нещо, което имам като приоритет изнесен там, е някаква малка транспортна линия, която да стига до района на Сухата чешма. И сме постигнали диалог в посока изграждане на съвременна зелена инфраструктурна връзка“, обясни кметът Даниел Панов.

Той поясни, че пространството между двата квартала ще се превърне в зона за рекреация, паркова зона, пешеходни велоалеи с места за отдих. Предвижда се възстановяване и на стари чешми. Кметът обаче не изключи напълно възможността за изграждане и на транспортна връзка между двата квартала.

Стилян Найденов от своя страна представи виждания за цялостна промяна на движението от северните квартали към центъра с възможни връзки и създаване на кръгово движение около Паметника на обесените, които са разработени още от времето на предишния кмет д-р Румен Рашев.

Екип „Борба“