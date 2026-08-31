С детски празник изпратиха лятото в Хотница

Детски празник „Довиждане, лято!“ се проведе във великотърновското село Хотница.

С много усмивки, настроение и смях малчуганите изпратиха най-топлия сезон. Имаше много игри и забавления за тях. За най-малките гости празникът беше още по-вълшебен – на гости дойде любимият Мечо Пух, който донесе много радост, игри и приказни моменти.

Децата се почерпиха с вкусна и красива торта. Парти агенция „Феличита“ се погрижи за прекрасната атмосфера и за това, че превърнаха изпращането на лятото в истинска приказка.

Денят завърши с празнична хоротека.