Спасиха пациентка с 2-килограмова киста и огромен чернодробен абсцес

Сложната операция е дело на д-р Бранимир Мичев от горнооряховската болница

83-ГОДИШНА ЖЕНА С ДВУКИЛОГРАМОВА КИСТА И ОГРОМЕН ЧЕРНОДРОБЕН АБСЦЕС Е СРЕД НАЙ-ТЕЖКИТЕ СЛУЧАИ НА ПАЦИЕНТИ, оперирани успешно в последните дни в МБАЛ „Св. Иван Рилски“.

Гнойното натрупване се развивало цели две години, а напредналата възраст на жената допълнително увеличавала риска от усложнения при хирургично лечение.

Интервенцията е извършена от д-р Бранимир Мичев, който наскоро се присъедини към екипа на Хирургично отделение. С идването му в звеното значително се разшири обхватът на оперативна дейност и вече се поемат високоспециализирани интервенции, включително в сферата на онкохирургията.

Само през изминалата седмица през операционната в Горна Оряховица са преминали няколко пациенти със сериозни заболявания.

Сред тях са 39-годишна жена с няколко карцинома на дебелото черво, както и 77-годишна с тумор на лявата част на дебелото черво. При двете пациентки са извършени обширни резекции на колона, като пасажът на червата е възстановен на един етап, без извеждане на стома.

Хирургично лечение е предприето и на 58-годишна жена с тумор на матката и чревна непроходимост.

Сложните случаи се допълват и от 41-годишна пациентка с внушителни чернодробни кисти. Те били с размер 15 и 20 сантиметра и локализирани в седмия и осмия сегмент на черния дроб. Двете образувания са отстранени успешно.

Благополучен развой има и при случай на мъж със запушен жлъчен канал. Човекът преди това отказал операция във Варна. Причината за тежкото му състояние се оказал голям камък в холедоха, който възпрепятствал нормалното оттичане на жлъчката.

„Пациентът беше пожълтял, тъй като жлъчката не се оттича нормално. Камъкът обаче се откри по време на операцията и след премахването му болният е вече излекуван и преди дни му свалих конците от операцията”, коментира д-р Мичев.

Освен конвенционалните интервенции в отделението продължава и плановото извършване на лапароскопски операции. През август беше извършена лапароскопска апендектомия на 39-годишна пациентка.

Напливът от пациенти към Хирургично отделение идва от болни не само от нашата област, но и от столицата, Южна България и морските градове.

Галина ГЕОРГИЕВА