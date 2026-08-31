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Трети високотехнологичен скенер заработи във великотърновската болница

Галина Георгиева 0 четения 0 Comments

ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА МОБАЛ „Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ“ СЕ УВЕЛИЧИХА С ТРЕТИ МНОГОДЕТЕКТОРЕН КОМПЮТЪРЕН ТОМОГРАФ. Скенерът беше доставен преди броени дни и е осигурен по Националната програма на Министерството на здравеопазването за изграждане на Stroke центрове.

Областната клиника е едно от 12-те лечебни заведения в страната, в което ще функционира специализирано звено за диагностика и съвременно лечение на мозъчни инсулти. Средствата за изграждане на мрежата от Stroke центрове са осигурени по Плана за възстановяване и устойчивост.

За Интензивния сектор на Неврологичното отделение са осигурени и 10 интензивни легла. Към тях са доставени централна мониторна станция и 10 пациентски монитора.

В рамките на програмата през пролетта в отделението беше доставен и нов свръхмодерен ехограф, предназначен за ранна диагностика, превенция и проследяване на мозъчносъдови заболявания, включително инсулти.

Галина ГЕОРГИЕВА

 

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