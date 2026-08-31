Триумф за „Янтра 2012“ на международния турнир „Prishtina Open“

Състезателите на СКТМ „Янтра 2012“ /Полски Тръмбеш/ записаха впечатляващо представяне на международния турнир по тенис на маса „Prishtina Open“ в Прищина.

Във възрастовата група до 13 години клубът участва с Адем Ахмедов и Симеон Василчев. Двамата преодоляха убедително груповата фаза и продължиха в основната схема.

Още в групите Симеон Василчев постигна престижна победа над поставения под №1 състезател в турнира. Успешното му представяне му даде възможност да оглави долната част на основната схема, докато Адем Ахмедов продължи в горната.

Двамата представители на „Янтра 2012“ демонстрираха отлична спортна форма, увереност и категорично превъзходство над съперниците си, като достигнаха до финала.

Решаващият мач се превърна в изцяло български финал. След силно представяне Симеон Василчев спечели титлата и стана шампион на „Prishtina Open“ до 13 години, а Адем Ахмедов завоюва сребърния медал.

Третият представител на „Янтра 2012“ в Прищина бе 11-годишната Моника Илиева. Въпреки че е по-малка от участничките в категориите, тя се състезава както до 13 години, така и до 17 години. Моника записа отлично представяне и изигра силни мачове срещу по-големи и по-опитни състезателки.

Резултатите от „Prishtina Open“ са поредното доказателство за добрата работа в СКТМ „Янтра 2012“ и за успешното развитие на младите таланти на клуба. Представянето на състезателите в международна конкуренция е важна стъпка в подготовката им за бъдещи национални и международни състезания.