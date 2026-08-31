Забравените тунели под Арбанаси: Два проекта, останали на хартия

„Борба“ разполага с оригиналния проект за бърза връзка между В. Търново и Г. Оряховица

Два са били вариантите за изграждане на тунел, който да свързва Велико Търново и Горна Оряховица, преди 40 години, сочат оригинални документи, с които „Борба“ разполага.

Обяснителна записка и схема от председателя на Изпълкома в Окръжния народен съвет Христо Станев дават яснота за неосъществения мащабен проект.

През 1984 година е възложено на Главно управление на пътищата да извърши проучване. То е осъществено от ИПП „Пътпроект“ Велико Търново. През 1985 г. е създаден и технико-икономически доклад за резултатите от предварителните проучвания.

Разработени са два варианта за връзка от старата столица до железничарския град – жълт и червен. Жълтият започва от местността Дервеня, където някога е била разположена северната бензиностанция на града, преминава над съществуващия път Русе – Велико Търново, р. Янтра, жп линията Горна Оряховица – Велико Търново. Следва тунел с дължина 2200 метра, който излиза в Горна Оряховица и се включва в обходния път на Лясковец към Елена.

Червеният вариант е доста по-познат на великотърновци днес.

Той започва от обходния път на старата столица, северно от района на гара Трапезица. Преминава над него, жп линиите и гаровия площад, продължава покрай хълма Трапезица и излиза при кръстовището за тогавашната фабрика „В. Мавриков“ и „Родопа“. Оттам продължава по съществуващия път за Арбанаси, откъдето навлиза през тунел с дължина 1673 метра и излиза от страна на Горна Оряховица, след което в продължение се покрива с жълтия вариант.

Още през 1985 г. Техническият съвет при ИПП „Пътпроект“ е приел червеният вариант със забележка да се извърши съгласуване с Национален институт за паметниците на културата преди разглеждане в експертния съвет на Главно управление на пътищата. Проектните материали са предадени там през ноември 1985 г.

Подробностите за двата тунела са съхранени в кореспонденция между Хр. Станев и Окръжния комитет на БКП. За съжаление, нито един от двата варианта не намира реализация след 1989 г. Проектът е изцяло замразен. Днес, 40 години по-късно, трафикът през Арбанаси е три пъти по-натоварен, но едва ли ще бъдат намерени средства за изграждане на тунел с подобни мащаби.

Михаил МИХАЛЕВ