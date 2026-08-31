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Великотърновски лекоатлетки с медали от Европейските детски игри в Бърно

БОРБА БГ 0 четения 0 Comments

Йоана Дражева (2013 г.) спечели втори златен медал от Европейските детски игри по лека атлетика в Бърно, Чехия. Състезателката на великотърновския клуб „Спринт 2020“  стартира за националната щафета на 4 х 60 метра, която завоюва първото място с резултат 31,17 секунди. На четвърти пост лекоатлетката от старопрестолния град измъкна победата срещу представителката на Германия.

Представянето на възпитаничката на треньора Свилен Митрофанов в Бърно бе изключително силно. Както „Борба“ писа тя победи на 60 метра и е втора на скок дължина, постигайки лични резултати. Успехите й донесоха индивидуална награда – плакет за най- добре представило се момиче, родено през 2013 година.

Трето място на 600 метра при първото си състезание в Бърно заслужи Анеса Обрешкова (2015 г.), с резултат 1,47.18 мин. Тя също е състезателка на „Спринт 2020“, с личен треньор Свилен Митрофанов. Анеса показа, че е боец, след като в квалификациите бе бутната и падна, но в крайна сметка успя да влезе във финала…

 

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