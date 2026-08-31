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Крими

Водач е в тежко състояние след катастрофа

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Водач е с опасност за живота, след катастрофа на главен път София – Варна.

Произшествието е станало на 30 август около 11,00 ч. в района на разклона за с. Кесарево. В злополучния ден са се ударили два леки автомобила. Пострадал е водачът на единия – 85-годишен от Стражица. Той е настанен за лечение във великотърновската болница с опасност за живота. Другият водач е изпробван за употреба на алкохол и наркотични вещества, пробите са отрицателни.

На двама са взети кръвни проби. Причините за произшествието са в процес на изясняване.

По случая е образувано досъдебно производство.

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