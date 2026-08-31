Все още има свободни места за атрактивни специалности след второто класиране във ВТУ

Все още има свободни места държавна поръчка след второто класиране във Великотърновския университет, съобщиха от учебното заведение. Записването продължава до изчерпване на местата, които намаляват всеки ден.

Към момента има три свободни места в атрактивната специалност „Изкуствен интелект и киберсигурност“. Две са местата за „Английска филология“, а три са позициите за „Информационно брокерство и дигитални медии“. Има свободни позиции за „Приложна лингвистика“ с различни езици и комбинации като международни отношения и преводачески профил.

Пет са свободните места в „Педагогика на обучението по математика и информатика“. Подготвените кадри в тази специалност са едни от най-търсените в училищата заради липса на учители в тази сфера.

Три са свободните места и по „Педагогика на обучението по религия и история“. 6 са позициите в специалност „Романистика“, свободни места има и в „Софтуерно инженерство“, както и в „Теология“. Само една е свободната позиция към този момент за специалността „Църковни изкуства – иконопис, стенопис, дърворезба“.

В „Педагогика на обучението по български език и география“ има две позиции, в „Педагогика на обучението по български език и информационни технологии“ е останало едно място, в „Педагогика на обучението по български език и история“ са обявени две свободни места, в „Педагогика на обучението по география и информационни технологии“ са също две позиции. Толкова има към момента и в „Педагогика на обучението по история и география“, „Педагогика на обучението по история и информационни технологии“ и „Педагогика на обучението по история и чужд език“.

При „Балканистика“ има 4 места, за „Българска филология“ са 2, а в „Германистика“ са останали 3 позиции. Две са местата за „История“, 3 са за „Етнология“ и 2 за „Културен туризъм“. Предлагат се все още свободни места за специалностите „География“, „Регионално развитие и геоикономика“ и „Компютърни науки“.

Михаил МИХАЛЕВ

Снимка: ВТУ