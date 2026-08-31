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Крими

Задържаха две жени и мъж, шофирали пияни

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Трима водачи, употребили алкохол установиха служители на Пътна полиция и РУ – Велико Търново.

В петък около 04,30 ч. в областния град е извършена проверка на лек автомобил, управляван от 69-годишен местен жител. При теста на водача за употреба на алкохол, апаратът е отчел 1,30 промила.  Същата вечер около 22,00 ч. на пътя София- Варна е извършена инспекция на лек автомобил, управляван от 33-годишна от с. Шейново. Дрегерът е отчел 2,43 промила алкохол.

В 04,00 ч. същата нощ в областния град е извършена проверка на лек автомобил с 24-годишна местна жителка зад волана. Тестът отчел 1,31 промила алкохол.

Двете жени и мъжът са дали кръвни проби. Задържани са за срок до 24 часа по ЗМВР. По трите случая са образувани преписки.

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