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Общество

Затворници запретнаха ръкави и чистят центъра на Велико Търново

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Четирима лишени от свобода облагородяват района около Областната администрация

 

Четирима мъже, изтърпяващи наказания за противозаконни прояви, се включиха в почистването и облагородяването на района около Областната администрация във Велико Търново.

Инициативата стартира на 31 август по идея на областния управител Марин Богомилов и се реализира съвместно с Областната служба „Изтърпяване на наказанията“. Мъжете работят под надзора на охрана.

Те косят тревните площи, събират отпадъци и оформят алеите около сградата на администрацията. Целта е не само да се подобри обликът на централната част на старата столица, но и да се осигури трудова ангажираност и възможност за социална интеграция на хората, изтърпяващи наказания.

почистване

Сътрудничеството между Областната администрация и службата за изпълнение на наказанията е договорено между екипа на областния управител и ръководството на местната структура.

Акцията е част от заявения от Марин Богомилов акцент върху сигурността, обществения ред и взаимодействието между институциите.

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