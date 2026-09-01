2351 домакинства във Велико Търново минават на ново отопление без нито евро разход

От 1 септември демонтират старите печки на дърва и въглища

2351 ДОМАКИНСТВА В ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЩЕ ЗАМЕНЯТ СТАРИТЕ СИ ПЕЧКИ НА ДЪРВА И ВЪГЛИЩА С НОВИ ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ, БЕЗ ДА ПЛАЩАТ ЗА ОБОРУДВАНЕТО, ДОСТАВКАТА И МОНТАЖА ИМ. Мащабната подмяна започва от 1 септември и се реализира по проекта „За по-чист въздух“.

Първо от домовете на одобрените кандидати ще бъдат демонтирани използваните досега печки на твърдо гориво. След това ще започне поетапното монтиране на новото отопление. Приоритетно ще бъдат доставени климатиците и уредите на пелети.

Проектът предвижда повече от 5100 стари отоплителни уреда на дърва и въглища да бъдат изведени от употреба, за да се осигури по-екологично и икономично отопление в общината. С мярката се цели намаляване на замърсяването на въздуха от битовия сектор през зимните месеци, когато обичайно проблемът добива най-сериозни измерения.

Възможността за включване в инициативата остава отворена, съобщи кметът инж. д-р Даниел Панов. Заявления продължават да се приемат в изнесения офис на Община Велико Търново на ул. „Поп Харитон“ № 2. Могат да кандидатстват както хора от областния град, така и жители от всички населени места в общината.

След разглеждане на документите работни групи от местната администрация правят обходи в домовете. Целта им да се удостовери на място съответствието между декларираната в заявленията техническа информация и действителното състояние. Експертите съблюдават и за инсталациите и състоянието на имота, за да дадат предписания за най-подходящо отопление. Служителите заснемат използвания отоплителен уред, проверяват дали е включен в комин или отоплителна система и описват техническите характеристики. Също така съставят техническа карта и протокол от огледа.

След приключването на обходите се преминава към оценяване на кандидатите и подготовка за подписване на договори с одобрените домакинства.

Право на участие в проекта има всеки, който притежава жилище на територията на община Велико Търново, като собствеността се удостоверява с документ.

Галина ГЕОРГИЕВА