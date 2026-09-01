48 длъжности с висок корупционен риск определиха в РЗИ В. Търново

Най-много са позициите в дирекциите „Обществено здраве“ и „Надзор на заразните болести“

ОБЩО 48 ДЛЪЖНОСТИ В РЕГИОНАЛНАТА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО СА ОПРЕДЕЛЕНИ КАТО ТАКИВА С ВИСОК КОРУПЦИОНЕН РИСК. Това става ясно от заповед на директора д-р Евгения Недева.

Първа в списъка е поставена позицията на главен секретар на инспекцията. Останалите щатни бройки са разпределени във всички основни структурни звена на институцията.

Три са длъжностите с висок корупционен риск в дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване“ – директор, главен счетоводител и главен експерт.

В дирекция „Медицински дейности“ са включени 9 позиции. Това са директор, 7 главни експерти и един държавен здравен инспектор втора степен.

Други 14 позиции са определени в дирекция „Надзор на заразните болести“. Става въпрос за директор, главен експерт, 5 държавни здравни инспектори втора степен и 7 държавни здравни инспектори четвърта степен.

В същата дирекция в отдел „Държавен здравен контрол“ са посочени 13 рискови позиции. Това са началник на отдела, 5 държавни здравни инспектори втора степен, един трета степен и шестима четвърта степен.

Още 5 длъжности са включени в отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето“ – началник на отдел, главен експерт, старши експерт и две позиции за държавен здравен инспектор четвърта степен.

Списъкът се допълва от две длъжности в дирекция „Лабораторни изследвания“ – директор и главен експерт.

Със заповедта е разпоредено в срок от 3 работни дни длъжностите да бъдат отразени като такива с висок корупционен риск в длъжностното и поименно разписание на РЗИ Велико Търново. Ръководителите на съответните звена трябва да запознаят служителите със заповедта срещу подпис.

Списъкът е изготвен в изпълнение на приетите промени в Закона за държавния служител.

Галина ГЕОРГИЕВА