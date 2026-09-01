Близо 1,3 млн. евро е превела Общината на „Паркинги и гаражи“ за 2 години

1,3 милиона евро е превела Община Велико Търново за две години по сключен договор с общинското предприятие „Организация на движението, паркинги и гаражи“, сочи справка от кмета Даниел Панов, поискана от гражданина Недялко Неделчев.

Контрактът е сключен през 2024 г. и е със срок на действие от три години. Фирмата получава от Общината средства, за да извършва основните си дейности. Предметът на договора е доста широк и обхваща хоризонтална пътна маркировка, вертикална пътна сигнализация, поддръжка и възстановяване на маркировката, ремонт и поставяне на пътни знаци, дейности, свързани с безопасността на движението по уличната и пътната мрежа на общината.

Целият договор е на стойност от около 1,8 млн. евро. Към момента са дадени над 289 000 евро с ДДС за направа и поддръжка на хоризонтална пътна маркировка и вертикална пътна сигнализация по улици и пътища. В сумата влиза и перо за „други дейности по организация и безопасност на движението на територията на община Велико Търново“.

Според справката Общината е платила и малко над 1 милион евро за управление и поддръжка на паркингите и контрол по реда и времетраенето на паркирането в зони за платено паркиране на територията на Велико Търново.

Екип „Борба“