Близо половин милион кокошки ще отглежда местна птицеферма

Инвеститорът планира 4 нови торохранилища

С ДО 442 170 БРОЯ МЕСТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА КОКОШКИ НОСАЧКИ СЕ ПЛАНИРА ДА СЕ УВЕЛИЧИ КАПАЦИТЕТЪТ НА ПТИЦЕФЕРМАТА В ПОЛИКРАИЩЕ.

Собственикът на животновъдния обект „Корсорциум агробизнес“ АД е внесъл в РИОСВ Велико Търново доклад за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционното си намерение. От него става ясно, че се готви и изграждане на нови площадки за съхранение на тор.

Към момента в стопанството функционират 318 810 места за отглеждане на птици. Предвиждат се нови 123 360 места чрез промяна на конфигурацията на секторите в сградния фонд и реновиране на амортизирани и неизползвани здания.

Основните процеси във фермата включват интензивно отглеждане на ярки и последващото им населване в зоните за стокови носачки. Планираното разширение няма да доведе до промяна на технологията на работа.

Инвестиционното намерение съдържа ново строителство. Става въпрос за изграждане на 3 нови торохранилища, като необходимите площи за целта възлизат на 450 кв. м. Освен тях ще има и четвърта площадка за съхранение на тор, която ще се обособи след преустройство на съществуваща сграда.

Планираният общ капацитет на бъдещите торохранилища е 6750 тона, а очакваното максимално годишно количество фекалии – 20 109 тона.

Съгласно доклада за оценка на въздействие на околната среда ще се прилага модерна технология за управление на тора, с която се преустановяват аеробните процеси на отделяне на вредни вещества, а емисиите на отделяния амоняк ще се редуцират до 65%.

Избраната технология представлява принудително осушаване на торови маси върху ленти или под скарните пространства с използване на въздух от вентилационната система.

Фермата заема площ от 423 608 кв. м и граничи единствено със земеделски земи. Имотът има излаз на Републикански път I-5, с който осъществява връзка с националната пътна мрежа. На 1,6 км южно от стопанството протича река Росица, а на 1,5 км източно – река Янтра.

От границите на стопанството най-близките жилищни зони са на 2,1 км северозападно – Никюп, на 2,7 км северно – Куцина и на 2,9 км източно Крушето.

Галина ГЕОРГИЕВА

Снимката е илюстративна.