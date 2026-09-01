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Два гола и два червени картона в Лясковец, “Левски” отстрани ОФК “Павликени” за Купата на България

БОРБА БГ 0 четения 0 Comments

Първа крачка към успеха в турнира за Купата на България направи “Левски” /Лясковец/ на стадион “Михаил Алексиев”. Воденият от Стелян Станчев тим се наложи с 2:0 над ОФК “Павликени”, като и двата гола са дело на Даниел Димитров. Централният нападател осигури успеха с попаденията си в 35- ата и 70- ата минути. Гостите завършиха мача с девет футболисти. С червени картони бяха отстранени Мартин Ширтев и Кристиян Дечев. Участие в двубоя не взеха няколко основни играчи на павликенския тим, след които капитанът Йордан Йорданов, който бе изгонен при загубата от „Чавдар“ в Троян с 1:0.

“Зад успеха стоят усилията на всички на терена и скамейката, които донесоха радост на феновете.

Страхотна игра показаха момчетата. Да им стискаме палци да продължат все така ударно в турнира!”, коментира на страницата си в социална мрежа кметът на Община Лясковец Васил Христов.

 

 

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