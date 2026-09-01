Иззеха наркотици от имоти във Долна Оряховица и Павликени

Наркотични вещества иззеха служители на полицейското управление във Велико Търново, Горна Оряховица и Павликени.

На 31 август при проверка в жилище в областния град, обитавано от 26-годишен от Долна Оряховица е намерена и иззета свивка, съдържаща около 1,5 грама растителна маса, която при полеви наркотест е реагирала на канабис. По случая е образувана преписка.

Същия следобед в с. Крушето е извършена проверка на 26-годишен местен жител и 32-годишна съселянка. Открити са общо около 3,5 грама растителна маса, която при полеви наркотест е реагирала на канабис. В Павликени в хода на специализирана полицейска операция е извършена проверка на адрес в Павликени, обитаван от 29-годишен, известен на полицията и осъждан.

Намерени и иззети са около 2 грама кристали и прахообразно вещество, които са реагирали на метаамфетамин. По трите случая са образувани бързи производства.