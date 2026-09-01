„Магистралата, която Северът чака: Русе – Бяла тръгва към Велико Търново и Маказа“

РУСЕ, БЯЛА И ВЕЛИКО ТЪРНОВО СА КЛЮЧОВИТЕ ТОЧКИ ПО ЕДИН ОТ НАЙ-ВАЖНИТЕ ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ ЗА СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ.

До края на 2028 г. се предвижда да бъдат завършени участъкът Русе – Бяла и обходът на Бяла, а паралелно с това държавата подготвя следващия етап – продължението на магистралното направление към Велико Търново и Маказа.

Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков при проверка на строителството по трасето Русе – Бяла. Двата изграждащи се участъка са с обща дължина около 70 километра и се съфинансират с европейски средства. 70 километра трябва да бъдат готови до края на 2028 г.

Проверяваният участък Русе – Бяла е с дължина около 40 километра. Заедно с обхода на Бяла общата дължина на строителството, за което министър Шишков посочи срок до края на 2028 г., достига приблизително 70 километра.

СЛЕДВАЩАТА ГОЛЯМА ЦЕЛ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО И МАКАЗА

След изграждането на Русе – Бяла и обхода на Бяла фокусът трябва да се насочи към продължението до Велико Търново. Министър Шишков съобщи, че се очаква в рамките на около 30-40 дни да бъде възложен подробният устройствен план за трасето към старата столица.

По думите му амбицията е магистралното направление да бъде проектирано в цялост до Маказа. Предвижда се в рамките на около година и половина да има идеен проект и подробен устройствен план за трасето Велико Търново – Маказа, след което да се търси концесионер за изграждането му. Важно е да се уточни, че окончателното трасе между Велико Търново и Маказа все още не е определено. По актуалните процедури през 2026 г. се разглеждат варианти за продължението към Кърджали и ГКПП „Маказа“, като изборът на трасе предстои.

ВЕЛИКО ТЪРНОВО – КЛЮЧОВАТА ТОЧКА НА СЕВЕР-ЮЖНАТА ВРЪЗКА

Велико Търново заема централно място в проекта. Съществуващото проектно трасе на автомагистралата достига до Дебелец, откъдето транспортните потоци могат да продължат към проходите Шипка и Републиката. Връзката е част от по-широкото направление Русе – Велико Търново – Габрово и на юг към Южна България и Гърция. Именно затова проектът има значение не само за отделните области, през които преминава, а за цялостната транспортна свързаност на страната. „Магистралата Русе – Велико Търново не е регионална прищявка, а национална необходимост“, заяви областният управител на Русе проф. Любомир Владимиров.

„ТЕЗИ ЗАБРАВЕНИ МАГИСТРАЛИ ЩЕ БЪДАТ ИЗГРАДЕНИ“

По време на инспекцията министър Шишков подчерта, че големите инфраструктурни проекти трябва да бъдат реализирани с по-бързи темпове. „Тези забравени магистрали в България ще бъдат изградени“, заяви той, като посочи необходимостта от по-добра свързаност между различните части на страната.

Паралелно с Русе – Бяла се обсъждат и други ключови пътни проекти, сред които ремонтът на направлението Плевен – Ботевград и проблемите по пътя Бяла – Плевен. Министърът подчерта, че при основните ремонти трябва предварително да има готови проекти и ясна организация на движението.

ПРОЕКТ, КОЙТО МОЖЕ ДА ПРОМЕНИ ТРАНСПОРТНАТА КАРТА НА БЪЛГАРИЯ

Ако заложените срокове бъдат спазени, до края на 2028 г. Северна България трябва да разполага с нова магистрална връзка от Русе към Бяла, а следващата голяма задача ще бъде достигането до Велико Търново. Дългосрочната идея е транспортното направление да продължи през Централна и Южна България до ГКПП „Маказа“. Така Русе – Велико Търново – Маказа би се превърнал в стратегическа север-южна ос, свързваща Дунав мост с гръцката граница. За Велико Търново това означава не просто нов път, а възможност старата столица да се превърне в един от ключовите транспортни центрове между Северна и Южна България.

Стилян НАЙДЕНОВ

Сн. БТА