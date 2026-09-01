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Мотоциклетист е в тежко състояние след катастрофа с камион

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26-годишен от Павликени е в тежко състояние, след катастрофа. Произшествието е станало на 31 август около 15,00 ч. на разклона за с. Мусина.

По първоначална информация мотоциклет, управляван от 26-годишен от Павликени, предприел маневра изпреварване на товарен автомобил, управляван от 21-годишен от Свищов, който в същото време рязко завил на ляво. В резултат на това е пострадал мотоциклетистът. Той е настанен за лечение във великотърновската болница с тежки травми и с опасност за живота.

Другият водач е изпробван за употреба на алкохол и наркотични вещества, пробите са отрицателни. На двамата са взети кръвни проби за химичен анализ. Причините за произшествието са в процес на изясняване.

По случая се води досъдебно производство.

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