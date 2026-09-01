Нова битка за старата столица – искат Велико Търново да влезе в Конституцията

Областният управител Марин Богомилов подкрепи инициативата старата столица да бъде вписана в Конституцията на България като историческа и духовна столица на страната. Това стана ясно по време на работна среща със Станислав Стоянов, председател на Сдружение „Велико Търново – историческа и духовна столица на България“.

Според Стоянов настоящото признание на Велико Търново не е достатъчно, тъй като определянето на града за историческа и духовна столица през 2019 г. от Народното събрание има символичен характер. По думите му е необходимо статутът да бъде закрепен в основния закон на държавата, което би създало предпоставки за по-силна институционална подкрепа и целенасочена държавна политика за развитието на града.

„Искаме това да бъде записано в основния закон на страната, за да се търси съдействие от всички институции, да се състави експертен екип и да се определи механизъм за бъдещото развитие на Велико Търново“, заяви Станислав Стоянов.

Той подчерта необходимостта от специален статут и закон, които да гарантират по-голяма подкрепа за старата столица и да създадат възможности за инвестиции в опазването на историческото и културното наследство.

Подкрепа за инициативата изрази и областният управител Марин Богомилов. Той увери, че Областна администрация ще работи активно за реализирането на каузата.

„Тя е надпартийна, тя е национална, защото старопрестолният град е вечен. Той е символ на държавност, духовност и приемственост. Затова призовавам за обединение за осъществяването на инициативата“, подчерта Богомилов.

По време на срещата бе посочено, че към каузата вече са се ангажирали и народни представители от „Прогресивна България“ от Великотърновския регион. Съдействие е заявила и доц. Диана Димитрова.

В знак на признателност Станислав Стоянов подари на областния управител сборника „Велико Търново – исторически град със забележителна архитектура и природа“ с автор арх. Донка Колева. Той показа и благодарствено писмо от Румен Радев, получено, след като му е бил подарен сборникът в качеството му на президент.

Инициаторите виждат в конституционното признаване на Велико Търново възможност за дългосрочно развитие на града като национален духовен и културен център. Сред целите са още по-активното опазване на историческото наследство и привличането на целенасочени държавни инвестиции.

Каузата вече има подкрепата на Областната администрация, а следващата стъпка е тя да обедини институции и народни представители около идеята Велико Търново да получи своето място и в Конституцията на България.