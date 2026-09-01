Запалиха олимпийския огън и откриха новата учебна година в Спортното училище

Директорът Снежина Михова получи плакети от Антоанета Селенска и шефа на БФС Георги Иванов

Олимпийският огън отново беше запален в двора на Спортното училище „Георги Живков“.

По този начин беше дадено началото на петнадесетата учебна година в школото. Тази година честта да възпламени факлата се падна на осмокласничката Деница Петрова от спортен клуб по борба „Илия Павлов“ с треньор Мирослав Колев. Тя е първенец от Държавното лично първенство и носител на множество отличия от различни турнири.

Празника в училището уважиха зам.-кметът Георги Недев, началникът на РУО Здравка Минчева, председателят на Зоналния съвет на БФС Камен Алексиев, директорът на дирекция „Образование“ Бонка Долчинкова, главният експерт в Министерството на младежта и спорта Зоя Стефанова, главният експерт от спортната дирекция на Общината Георги Давидов, управителят на „Спортни имоти“ Петко Павлов, както и световната шампионка и рекордьорка Антоанета Селенска.

По традиция знаменосецът и неговите асистентки бяха посрещнати от учениците в двора, а приветствено слово отправи директорът на училището Снежина Михова.

„Днес сме отново заедно, за да положим началото на нова година, нови знания и нови спортни успехи. Скъпи ученици, вие сте сърцето на нашето училище. Вие сте тези, които всеки ден показват, че успехът не идва случайно, а с дисциплина и вяра в собствените възможности. Спортът ви учи, че победата не е само в медалите. Истинската победа е да станеш по-добър“, каза в словото си Снежина Михова, която беше изненадана с две отличия.

Плакет от президента на БФС Георги Иванов по случай 60 години от рождението й беше връчен от Камен Алексиев, а Антоанета Селенска удостои директорката на училището с плакет по случай 45 години от поставения световен рекорд за хвърляне на копие.

С приветствено слово към ученици, учители, треньори и родители се обърна зам.-кметът Георги Недев.

„Преди всичко ви пожелавам да бъдете добри хора, не пестете добрите си дела. Не пестете добрите си думи, използвайте ги по-често. Подайте ръка на ваш противник, подкрепяйте вашите съученици или просто дайте усмивка на някого, който точно в момента се нуждае от нея. Защото по пътя към върха, по пътя към големите успехи е много важно какви хора искате да бъдете“, каза Георги Недев.

Поздравление към учениците и учителите отправи също Здравка Минчева. Тя се обърна към младите спортисти и им пожела да прославят България, а на учителите и треньорите – удовлетвореност от успехите на учениците. Петко Павлов пък се обърна към всички с пожелание в началото на учебната година всички да имат силите и куража да кажат: „Дойдох, видях, победих“.

Директорът на училището Снежина Михова удари първия училищен звънец, а преди това връчи грамоти на всички млади спортисти, които са постигнали успехи през изминалата учебна година.

Михаил МИХАЛЕВ

Снимки: авторът