„От кол и въже“ са шампионите по плажен футбол на Елена, Пресиян Стайков от „Бразилците“ е голмайстор с впечатляващите 15 попадения

През изминалия уикенд се проведе турнир по плажен футбол в Елена, който за първи път стана част от спортния календар на Общината. В надпреварата се включиха шест отбора. Срещите предложиха много динамика, голове, емоции и истински спортен хъс.

Двубоите бяха изключително резултатни със 74 отбелязани гола в 10 мача. Това е повече от добър резултат, особено предвид горещото време, трудния терен и спецификата на вратите. Състезателите показаха желание за победа и сърцата игра във всеки мач, а най-хубавото е, че турнирът приключи без нито една контузия“, споделиха съдиите.

До финалната среща стигнаха отборите на „От кол и въже“ и „Плажни акули“. В решителния мач „От кол и въже“ се наложиха категорично със 7:2 и заслужено грабнаха първото място.

Втори останаха „Плажни акули“, а третото място спечелиха „Бразилците“. Индивидуалното отличие за голмайстор на турнира отиде при Пресиян Стайков от „Бразилците“, който реализира впечатляващите 15 гола.

Зад динамичните срещи и доброто настроение стояха и хората, които се погрижиха турнирът да премине организирано и спортсменски.

Добрите думи са и за съдиите Йоан Димитров и Румен Антонов за професионалната работа, за всички участници за спортния дух и желанието за игра и за домакина Андрей Стефанов от басейн „Елена“ за съдействието и гостоприемството.

Купите на призьорите връчи Николай Давидков – заместник-кмет „Икономически дейности“.