Пожар изпепели оборудване, два камиона и четири коли в складови и производствени помещения в Свищов

Огнеборци и доброволци потушиха пожар, избухнал на 1 септември в складови и производствени помещения в региона на бившата „Търговия“ в Свищов. Сигналът за инцидента е подаден в 16:45 часа на телефон 112.

Като по чудо няма пострадали.

Пожарът е засегнал постройка, наета от две фирми в Свищов. Едната е за дограма и надгробни паметници. В складовете, които са собственост на друга фирма за производство на сладкарски изделия са изгорели машини и оборудване. Огънят е засегнал два товарни автомобила за превоз на дограма и четири леки коли.

Спасени са13 автомобила, намиращи се в съседна автокъща и близкостоящи постройки и сгради в търговската база.

Причината за възникването на огъня се изяснява.

В гасенето са участвали три екипа от Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” в Свищов. Помощ е оказана с две водоноски от общинска администрация и две водоноски от земеделската кооперация в село Царевец.

В нощта срещу 2 септември един екип от огнеборци с пожарен автомобил дежури на мястото на произшествието, за да не се допусне възобновяване на пламъците.

Веселина АНГЕЛОВА