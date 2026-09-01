Предстои кръводарителска акция в Лясковец

АКЦИЯ ПО ДОБРОВОЛНО КРЪВОДАРЯВАНЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В ЛЯСКОВЕЦ. Кампанията е под надслов „Дари кръв, спаси човешки живот“. Тя ще се проведе на 19 септември по инициатива на Клуб за Бъдеще – Лясковец.

Пунктът за кръвовземане ще бъде разположен в Младежкия дом в града. На място ще бъдат медицински специалисти от Отделението по трансфузионна хематология на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“. Те ще провеждат процедурата във времето от 9:30 до 13:00 часа.

„Време е отново да покажем съпричастност и голямо сърце! Заедно с Кръвен център Велико Търново и Община Лясковец организираме благотворителна акция по кръводаряване. Нека се обединим в името на доброто и помогнем на тези, които се нуждаят от нашия жест“, призовават организаторите.

Кръводарител може да бъде всеки здрав човек на възраст от 18 до 65 години, който тежи повече от 50 кг и не е приемал никакви медикаменти поне 48 часа преди манипулацията.

Всички доброволци преминават лекарски преглед и когато медик прецени, че кръводаряването не застрашава здравето на съответното лице, а кръвта му е безопасна за болните, може да стане дарител.

Мъжете могат да даряват кръв 5 пъти в рамките на една календарна година, а жените – 4 пъти, като интервалът между две процедури трябва да бъде поне 2 месеца.

Галина ГЕОРГИЕВА