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Спорт

Силно представяне на борците от клуб „Илия Павлов“ на национален турнир в Дългопол

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Пет златни, два сребърни и един бронзов медал спечели великотърновския клуб „Илия Павлов“ от Дванайстото издание на националния турнир по борба в Дългопол.

Състезанието бе проведено на 29 август като част от празничната програма по повод 57 години от обявяването на Дългопол за град. Шампионски титли в категориите си спечелиха Деница Петрова, Александър Кирилов, Габриел Друмчев, Мирослав Стойков и Денис Халил. Вицешампиони станаха Светослав Наумов и Денислав Сахатчиев, с бронз се завърна Даниел Маринов. Представянето в Дългопол е поредната силна изява на младите борци от клуб „Илия Павлов“, под ръководството на треньора Мирослав Колев на състезание през тази година.

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