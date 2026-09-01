Сребро за „Болярчета“ от „Golden Dobrudja Cup 2026“, победиха по- големи деца

На международния турнир „Golden Dobrudja Cup 2026 – Generation 2018“, отборът на „Болярчета“, родени през 2019 година, се изправи срещу деца с една година по-големи, включително и от Румъния.

„Децата показаха, че възрастта е само число! Турнирът започна с победа над „Спартак“ /Първенец/ с 8:5, последва успех над „Помпилиу Стойка с 6:3, а срещу ФК „Русе“ записахме категорично 7:1. Но истинският характер на този отбор се видя срещу „Черно море“. Започнахме лошо и губехме с 0:2, върнахме се до 2:1, но след това резултатът стана 1:4. И точно тогава тези малки момчета показаха огромното си сърце – не се отказаха, повярваха и направиха невероятен обрат до 5:4! От 1:4 до победа – това е дух, характер и борба до последната секунда. На финала срещу румънския „Академика Домнешти“ загубихме с 6:11, но резултатът не показва реално колко равностоен беше мачът и колко близо бяхме до това да спечелим и финала. За съжаление, вечерта преди мача по време на контролна среща нашият вратар беше ужилен от пчела по ръката. Ръката му се поду и въпреки че опита да играе, болката беше прекалено голяма и нямаше как да рискуваме. Отново останахме без вратар, но въпреки това децата дадоха всичко от себе си и оставиха сърцето и душата си на терена. Гордея се безкрайно с тези момчета – родени през 2019 година, играли срещу по-големи деца на международен турнир и показали, че могат да се борят с всеки! Огромно благодаря и на всички родители за подкрепата, вярата и това, че бяхте до тях през целия турнир. Болярчета, вие не просто играхте футбол– вие показахте характер! “, коментира треньорът на отбора Николай Колев.