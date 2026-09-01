Стойко Петков – Комитата оцелява при боевете на Шипка и остава в еленското село Вълчовци до смъртта си

Поклониха се на гроба на героя

Литературно-музикална вечер, посветена на 149 години от Шипченската епопея, се състоя в родното село на един от героите опълченци.

Във Вълчовци се събраха родолюбци, които отдадоха почит пред гроба на Стойко Петков – Комитата, който участва в боевете на Шипка през август 1877 г.

Той оцелява в епичните битки, след което се завръща в родния край и остава там до края на живота си. Погребан е през 1938 г., а приживе е почитан като герой от своите съвременници.

Пред параклиса в село Вълчовци се състоя литературно-музикална програма, посветена на героизма и саможертвата на българските опълченци по време на Шипченската епопея. Събитието бе организирано от клуб „Хоризонт – култура“ към Народно читалище “Съзнание – 2012”, село Яковци.

Сред присъстващите бяха жители на Вълчовци и съседните села, еленчани и гости. На гроба на Стойко Петков цветя поднесе заместник-кметът на община Елена Николай Давидков. Събитието уважи и секретарят на общината Ивона Савова.

149 години по-късно Шипченската епопея продължава да бъде символ на героизъм. Историята на Стойко Петков показва, че зад големите исторически събития стоят съдбите на истински хора, чиято памет трябва да бъде съхранявана.

Община Елена остава в историята и с друга епична битка, която се води край Марян. През декември 1877 година се водят сражения, които по-късно са наричани от историците „Малката Шипка“.

Михаил МИХАЛЕВ