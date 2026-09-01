Установиха случай на лаймска болест в старата столица

СЛУЧАЙ НА ЛАЙМСКА БОЛЕСТ Е ЗАСЕЧЕН ОТ РЗИ ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ПОСЛЕДНАТА СЕДМИЦА НА АВГУСТ. Това става ясно от бюлетина за заразни и паразитни болести в региона за периода 24 – 30 август. Данните показват, че заболялото лице е от старопрестолната община.

За отчетения период са констатирани също 7 души с остри респираторни заболявания и един пациент с ентероколит.

Междувременно, здравните власти продължават четвъртия етап на Националната анти-СПИН кампания. Инициативата е свързана с разширяване на обхвата на услугите по безплатно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ и СПИН на желаещи граждани и повишаване на информираността сред младите хора по въпросите за ХИВ/СПИН под надслов „Лято без риск“.

По време на предстоящите прояви ще се организира и активиране на мобилното приложение еЗдраве. Такива са предвидени на 2 септември от 10:00 ч. до 12:30 ч. в Областна администрация – Велико Търново, в Центъра за административно обслужване и в Регионалната картотека на медицинската експертиза в старата столица в рамките на приемното време.

Галина ГЕОРГИЕВА