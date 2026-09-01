вторник, септември 1, 2026
Последни:
лаймска болест
Здраве

Установиха случай на лаймска болест в старата столица

Галина Георгиева 26 четения 0 Comments

СЛУЧАЙ НА ЛАЙМСКА БОЛЕСТ Е ЗАСЕЧЕН ОТ РЗИ ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ПОСЛЕДНАТА СЕДМИЦА НА АВГУСТ. Това става ясно от бюлетина за заразни и паразитни болести в региона за периода 24 – 30 август. Данните показват, че заболялото лице е от старопрестолната община.

За отчетения период са констатирани също 7 души с остри респираторни заболявания и един пациент с ентероколит.

Междувременно, здравните власти продължават четвъртия етап на Националната анти-СПИН кампания. Инициативата е свързана с разширяване на обхвата на услугите по безплатно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ и СПИН на желаещи граждани и повишаване на информираността сред младите хора по въпросите за ХИВ/СПИН под надслов „Лято без риск“.

По време на предстоящите прояви ще се организира и активиране на мобилното приложение еЗдраве. Такива са предвидени на 2 септември от 10:00 ч. до 12:30 ч. в Областна администрация – Велико Търново, в Центъра за административно обслужване и в Регионалната картотека на медицинската експертиза в старата столица в рамките на приемното време.

Галина ГЕОРГИЕВА

Вижте още

Д-р Тихомир Стоев от МОБАЛ планира да въведе в областта имплантиране на иновативни кардиостимулатори

БОРБА БГ 3007 четения 0
Д-р Моника Курдова е възпитаник на Медицинския университет в Плевен,работила е в Отделението по нефрология и хемодиализа в МОБАЛ...

Изследване с биорезонанс открива непоносимост към над 200 вида храни и напитки

Галина Георгиева 6239 четения 11

Увеличава се броят на заразените с Covid-19 в областта

БОРБА БГ 815 четения 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *