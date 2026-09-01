вторник, септември 1, 2026
Последни:
кредити
Водещи новиниОбщество

„ВиК Йовковци“ иска да тегли над 33,8 млн. евро кредити, за да подмени водопроводите с големи загуби в цялата област

Галина Георгиева 0 четения 0 Comments

„ВиК ЙОВКОВЦИ“ ПЛАНИРА ДА ИЗТЕГЛИ ДВА КРЕДИТА НА ОБЩА СТОЙНОСТ 33,8 МЛН. ЕВРО, ЗА да обнови на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в областта.

Намерението за поемане на заеми е заложено в дневния ред на Общото събрание на Асоциацията по ВиК, което ще се проведе на 28 септември от 11:00 ч. в Гербовата зала на Областна администрация.

Водното дружество иска да сключи договори за финансиране с „Фонд Флаг“ ЕАД.

Първият контракт е за дългосрочен инвестиционен кредит в размер до 11 218 643 евро. С тази сума „ВиК Йовковци“ ще обезпечи собственото си съфинансиране на 10,65% от общите допустими разходи по мащабния проект BG16FFPR002-1.002-0007 „Изграждане на ВиК инфраструктура за обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД“.

Вторият е за краткосрочен револвиращ кредит до 22 598 000 евро. Той пък е предвиден за недопустимите разходи и за осигуряване на оборотни средства, с които да се извършват разплащанията по договорите в хода на изпълнението.

В мащабния проект са заложени множество дейности в региона.

Само във Велико Търново предстои рехабилитация на над 15 км водопроводна мрежа, реконструкция на пречиствателната станция за питейни води „Йовковци“, подмяна на 3865 метра тласкател, както и обновяване на помпена станция и напорни резервоари. Освен това ще се направи реконструкция на пречиствателната станция за отпадъчни води, подмяна и доизграждане на 16,903 км канализационна мрежа и др.

Значителна част от инвестициите са насочени и към Горна Оряховица, Лясковец и Свищов. Става дума за рехабилитации на водопроводи, модернизации на пречиствателни съоръжения и реконструкция на довеждаща ВиК инфраструктура.

Параметрите на двата кредита са одобрени от Съвета на директорите на „Фонд Флаг“ ЕАД още на 29 април 2026 г.

Галина ГЕОРГИЕВА

Вижте още

Три улици във Велико Търново остават без вода днес

БОРБА БГ 1020 четения 0
баба Иванка

Готвачката на поколения ученици баба Иванка навърши 100 години

БОРБА БГ 1269 четения 0
ръст

Ръст на детската престъпност в Павликени, кражбите водят мрачната статистика

Галина Георгиева 249 четения 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *