„ВиК Йовковци“ иска да тегли над 33,8 млн. евро кредити, за да подмени водопроводите с големи загуби в цялата област

„ВиК ЙОВКОВЦИ“ ПЛАНИРА ДА ИЗТЕГЛИ ДВА КРЕДИТА НА ОБЩА СТОЙНОСТ 33,8 МЛН. ЕВРО, ЗА да обнови на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в областта.

Намерението за поемане на заеми е заложено в дневния ред на Общото събрание на Асоциацията по ВиК, което ще се проведе на 28 септември от 11:00 ч. в Гербовата зала на Областна администрация.

Водното дружество иска да сключи договори за финансиране с „Фонд Флаг“ ЕАД.

Първият контракт е за дългосрочен инвестиционен кредит в размер до 11 218 643 евро. С тази сума „ВиК Йовковци“ ще обезпечи собственото си съфинансиране на 10,65% от общите допустими разходи по мащабния проект BG16FFPR002-1.002-0007 „Изграждане на ВиК инфраструктура за обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД“.

Вторият е за краткосрочен револвиращ кредит до 22 598 000 евро. Той пък е предвиден за недопустимите разходи и за осигуряване на оборотни средства, с които да се извършват разплащанията по договорите в хода на изпълнението.

В мащабния проект са заложени множество дейности в региона.

Само във Велико Търново предстои рехабилитация на над 15 км водопроводна мрежа, реконструкция на пречиствателната станция за питейни води „Йовковци“, подмяна на 3865 метра тласкател, както и обновяване на помпена станция и напорни резервоари. Освен това ще се направи реконструкция на пречиствателната станция за отпадъчни води, подмяна и доизграждане на 16,903 км канализационна мрежа и др.

Значителна част от инвестициите са насочени и към Горна Оряховица, Лясковец и Свищов. Става дума за рехабилитации на водопроводи, модернизации на пречиствателни съоръжения и реконструкция на довеждаща ВиК инфраструктура.

Параметрите на двата кредита са одобрени от Съвета на директорите на „Фонд Флаг“ ЕАД още на 29 април 2026 г.

Галина ГЕОРГИЕВА