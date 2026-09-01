Започна вторият прием по магистърските програми във ВТУ и кандидатстването в Центъра за преквалификация

Вторият прием по магистърските програми във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ вече започна. Класирането ще бъде обявено на 25 септември, а записването става от 26 до 29 септември в дирекция „Магистърски програми“ в ректората на учебното заведение.

В същото време започна и есенният прием в Центъра за квалификация към Великотърновския университет за учебната 2026-2027 година. До 2.10.2026 г. ще се приемат документи за кандидатстване за две образователни програми в задочна форма на обучение, а именно „Подготовка и редактиране на текстове“ и „Учителска правоспособност“.

До 9.10.2026 г. ще може да се кандидатства и за 22 образователни програми, предлагани в дистанционна форма на обучение: „Арттерапия и трудотерапия“, „Библиотекознание и библиография“, „Иновативни образователни технологии“, „Интегрирани терапевтични подходи в социалните институции“, „Информационна сигурност“, „Консултативна психология“, „Организационна психология“, „Педагогическа психология“, „Предучилищна педагогика“, „Приложения на изкуствения интелект в бизнеса и образованието“, „Психология“, „Психология на здравето“, „Психология на превантивната работа в образователни и социални институции“, „Психолого-педагогическа перспектива за ранно детско развитие (0-3-годишна възраст)“, „Психологическо консултиране в детско-юношеска възраст“, „Психология на ранното детско развитие (ранна детска и предучилищна възраст)“, „Психология в образователната среда“, „Ресурсен учител“, „Семейно консултиране“, „Супервизия в помагащите професии“, „Управление на образованието“ и „Учителска правоспособност“.

Михаил МИХАЛЕВ

Снимка: ВТУ