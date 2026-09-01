Ясна програмата на “Етър ВТ” и „Локомотив“ до края на септември

Българският футболен съюз, съвместно с Българската професионална футболна лига и Нова Броудкастинг Груп, утвърди програмата за срещите от деветия, десетия и единадесетия кръг на първенството в Mr Bit Втора лига.

Следващите два мача на “Етър ВТ” са в понеделник, защото ще се предават по Диема спорт, а третият е в неделя, 27 септември. В деветия кръг, на 14 септември /понеделник/ от 17:45 часа великотърновци гостуват на „Хебър“ в Пазарджик. Седмица по- късно на 21 септември /понеделник/ „виолетовите“ посрещат на стадион „Ивайло“ отбора на „Черноморец 1919“ /Бургас/. И двете срещи ще бъдат предавани по Диема спорт. На 27 септември /неделя/ от 19:00 ч. етърци гостуват в Разград на „Лудогорец 2“.

Преди това в четвъртък от 17:00 часа селекцията на Иван Иванов излиза на Вихрен в Сандански, а в неделя от 19:00 ч. приема ЦСКА2.

На 15 септември /вторник/ „Локомотив“ /Г. Оряховица/ е домакин на ОФК „Несебър“ от 18:30 часа, като и този мач е телевизионен. На 20 септември /събота/ „железничарите“ ще пътуват до Габрово, където от 19:00 часа излизат срещу местния „Янтра 2019“. Срещата е в програмата на канала Mr Bit. На 26 септември /събота/ от 16:00 часа горнооряховчани посрещат „Марек“ /Дупница/.

Този четвъртък от 19:00 часа възпитаниците на Николай Панайотов са домакини на „Добруджа 1919“, а в понеделник /7 септември/ от 17:00 ч. гостуват на „Спортист“ /Своге/.