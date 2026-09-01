Жена пострада при сблъсък на лек автомобил и камион в Свищовско

Жена е пострадала при катастрофа на главен път Бяла – Плевен. Произшествието е станало около 10,30 ч. на 1 септември в участъка между разклоните за селата Овча Могила и Горна Студена. По първоначална информация челно са се ударили лек автомобил и камион. Пострадалата е водач на колата.

След сблъсъка се е наложило екип о т огнеборци от Свищов да оказва съдействие като са рязали смачканите ламарини на леката кола, за да извадят ранената водачка.

Участъкът на катастрофата беше временно затворен за движение на автомобили.

Водачът на товарния автомобил е изпробван за употреба на алкохол, пробата е отрицателна.

Екипи на полицията пренасочват автомобилите по обходни маршрути през селата Овча Могила и Горна Студена.

Причините за произшествието са в процес на изясняване. Започнато е досъдебно производство под наблюдението на Районна прокуратура-Велико Търново.

Веселина АНГЕЛОВА