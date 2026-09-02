700 евро събраха с благотворителен мач в Шемшево,18 попадения си отбелязаха съперниците на терена

700 евро е събраната сума от благотворителния мач „Да играем за Величко, в името на доброто“ в подкрепа на Величко Димов, съобщи неговият син Светослав Пенчев. Двубоят на стадиона в с. Шемшево противопостави сборен тим от ветерани и фенове на „Етър“ срещу „Old Capital Boys“- фенклубът на „Левски“ (София) във Велико Търново.

През октомври 2022 г. бившият военен претърпя масиран мозъчен инсулт и лежа в болница. Оттогава е на легло и има нужда от средства за медикаменти, рехабилитация и заплащане на месечните домакински разходи, а синът му сам се грижи за него.

Мачът в името на приятелството, дербито на човечноста и добротата завърши 9:9. Самият Светослав през втората част игра за етърци, а през първата влезе малко за „сините“ и дори вкара гол от дузпа. Президентът на „Етър ВТ“ Любомир Филипов не само уважи събитието, но и игра почти през целия мач, като също се разписа от дузпа за „болярите“. В игра влязоха още общинският съветник Стилян Найденов, Красимир Иванов, доста от феновете, като главен организатор беше Данчо Гулиша.

Много от футболистите на „виолетовите“ дойдоха, за да подкрепят каузата на Светльо, макар и без да влизат в игра. Това бяха капитанът Георги Александров, Радослав Найденов, Атанас Атанасов, Ангел Мартинов, Росен Иванов, Тома Ушагелов, Петър Зографов, домакинът Мирослав Чернев…

Имаше символични билети по 5 евро, но повечето средства хората предпочитаха да пускат в кутията за дарения на стадиона. Така се събра общата сума от 700 евро. Светослав Пенчев обаче остана верен на себе си и отдели за болно дете.

„Имаше малки момичета, които са продавали ръчно изработени накити в парка, за да съберат средства за баща ми. Дариха техните 30 евро. Благодаря на тези дечица със големи сърца, те ми показаха, че доброто е живо! Аз обаче техните пари ги дарих за малкия Коко, който се бори със заболяване, защото предпочитам деца за помогнат на деца“, разказа Светльо.

„С искрена признателност искам да благодаря на всички мои приятели –

футболисти, спортисти и обществени деятели, журналисти за прекрасния мач- спектакъл за моят скъп баща! Голямо благодаря и на момчетата от „Old Capital Boys“, на кмета на Шемшево Кирил Ангелски, на PETRONATOR г-н П. Борисов, на приятели и фенове. Специална благодарност към всички фенове на „Етър“, които бяха до нас, съпричастни с моята болка и борба, и ми даваха сила, вяра и надежда да продължа напред. Благодаря и на онези, чиито имена познавам само от хартията – вашата подкрепа също значи много за мен. Бъдете здрави. Респект, хора, големи сте!“, сподели Светослав Пенчев.