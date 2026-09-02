ДГ „Болярчета“ отвори врати за пръв път

За първи път ДГ „Болярчета“ отвори, за да посрещне своите първи малки възпитаници. Това се случи на 1 септември. Малчуганите вече се радват на новите спални помещения, физкултурния салон, просторния двор с площадки за игра и спорт, природния кът и всички останали пространства.

„Подготвили сме уютна, модерна и безопасна среда, в която децата ще растат, играят, учат и откриват света. А зад всичко това стои млад, мотивиран и отдаден екип, който ще посреща всяко дете с внимание, грижа и усмивка“, споделиха от новата детска градина.

В първата учебна година детската градина има три групи, а капацитетът й е общо за 150 деца. Кметът Даниел Панов също посети ДГ „Болярчета“, поздрави колектива и малчуганите и се увери в отличната подготовка за първия учебен ден. Новата детска градина в кв. „Картала“ разполага с просторни и светли занимални, спални, всяка от които е със собствен санитарен възел. Всички помещения са климатизирани.

Дворът е достатъчно голям – с обособени детски площадки за всяка група, защитни сенници и над 80 засадени дръвчета. Асфалтирани са и новите улици в района на детската градина заедно с паркинга с повече 100 места, който може да се ползва свободно и от живеещите в района. Предстои асфалтиране и на още един нов подход западно от детската градина.

Тя е третата, която се открива във Велико Търново за последните 20 години, след като през 2011 г. беше открита ДГ „Слънчев дом“, а през 2022 г. – „Шареният замък“ в кв. „Зона Б“.

С отварянето на „Болярчета“ детските заведения в района стават 4. На „Картала“ е ДГ „Ивайло“, в близкия кв. „Акация“ действа ДГ „Евгения Кисимова“, а в западна посока е ДГ „Слънчев дом“.

Михаил МИХАЛЕВ